中評關注：禁團令都不取消　怎開創兩岸新局

賴政府30日拍板不解除禁團令，觀光業者崩潰。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）賴清德上台雖喊話兩岸觀光、教育先恢復交流，但30日仍未解除赴陸觀光禁團令，僅說已成團者6月後能繼續出團。賴清德520就職演說拋出“兩岸互不隸屬”，大陸以環台軍演回應。撤除6月禁團令是眼前最可能緩和兩岸關係的關鍵一步，“賴政府”都不願踏出去，如何開創兩岸關係新局？



520後兩岸關係陷入冰點，主因在賴清德520演說屬於“新兩國論”。國台辦的回應可以說定調、定性了賴清德“台獨”大框架。兩岸對抗勢必依舊，蔡政府8年兩岸官方毫無溝通管道，如今情勢更嚴峻。



台灣旅行業者為了生計期盼“賴政府”能解除禁團令，相關公會四處奔走，換來“賴政府”無情拒絕。台官方無非是想凸顯民進黨政府的主導權，不會陸方說什麼、“賴政府”就跟什麼，而台灣旅行觀光業者的生計如何，是次要問題。



從陸委會核准6月10日福建踩線團到馬祖進行3天2夜的行程來看，民進黨政府似想保有最底線的小善意。但不解除禁團令，僅通融“舊團可出發”方案，只是“打折版善意”，對於賴清德想恢復兩岸健康有序交流的意旨相差甚遠。



儘管賴清德在業界力邀之下，將於今天出席“2024TTE台北旅展”開幕式，但外在氛圍並不樂觀。大陸海旅會並未參加該旅展，再加上原定6月10日要到馬祖的福建踩線團，在“賴政府”決定不撤禁團令後已臨時喊卡，就能嗅出一些對立緊張氣氛。



至於恢復大陸學位生來台就讀議題，台“教育部長”鄭英耀雖拋出“恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告”，但在兩岸官方沒有溝通管道的大框架下，可行性又比觀光交流困難，“賴政府”不會不知道。



“賴政府”以保有最低限度的善意，端出一套套看似對大陸友善的方案，但對大陸實質提議的“開放平潭到台灣海運直航”，卻毫不鬆口，“賴政府”的兩岸善意會不會是“口惠而實不至”，實際上還是抗中戲碼，後續有待觀察。