吳昆財語中評：“台獨”走出台灣啥都不是

嘉義大學應用歷史系主任吳昆財接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）賴清德就職演說稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，引發台海動盪。嘉義大學應用歷史系主任吳昆財向中評社表示，“台獨”就是個假議題，實際上是做不到，只能隔靴搔癢，加上賴的“台獨”遇到美國就縮回去了，只好嘴巴上用“中華民國”掩護“台獨”，但到最後關頭，仍不敢宣布。



吳昆財強調，因此“台獨”只要飛出台灣海峽，只要走出台灣，什麼都不是。現在比較麻煩的是，大陸對台灣已不寄任何希望，甚至很大的聲音是沒有兩岸問題，衹有中美問題，等於台灣已是局外人，完全失去了自我的空間，這對台灣就很不利。



吳昆財為中正大學歷史學博士，研究專長包括中美關係史、美國外交史、國共談判史、中共史，現為嘉義大學應用歷史學系主任。



在賴清德就職演說端出互不隸屬後，大陸軍方隨即在23日宣布展開兩天的“聯合利劍－2024A”環台軍演，後續相關效應仍在發酵中，讓台海充滿了各種不確定性。



吳昆財接受中評社訪問時對此表示，以他的看法，“台獨”是個偽議題，民進黨也不是真正要推動“台獨”，有機會就推，沒機會就看情況，所以民進黨前主席施明德生前就曾講過，“台獨”可稱商業“台獨”，是可以賣的，只要價格合適就賣，所以討論“台獨”其實犯了邏輯上的錯誤，因為實際上是做不到的。



吳昆財說，也因此賴清德在就職演說才會端出互不隸屬，被認定為新兩國論，但“中華民國憲法”是“一中憲法”，其中提到，領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。他說，疆域包含了大陸地區和台灣地區，這很清楚，因此賴的“兩國”互不隸屬說法根本是違反“憲法”的言論。



吳昆財認為，從過往紀錄來看，賴清德是個沒文化內涵，更是剛愎自用的人，他不能接受別人和他不一樣意見，但又是個欺善怕惡，吃硬不吃軟的人，所以要讓賴信服衹有一個方法，就是比他強，實力比他大，比拳頭、比財富。因此看起來大陸方面接下來就是要和賴清德比拳頭，比實力，但這樣的後果，苦的是台灣人民。



吳昆財說，至於國民黨要和賴清德過招，也一定要秉持這概念，不能示軟，要比賴更硬，就是魚死網破的概念，因為對國民黨來講，現在沒有什麼好損失的，直接對決才能讓賴清德重視。



談到賴清德嘴上不講“台獨”，但在台灣內部可能推動更進一步地去中化的分離主義。



吳昆財認為，台灣已變成理盲、濫情又偽善的社會，明明知道“台獨”做不到，但卻還要暗地裡影響年輕人，但年輕人必須知道這樣選擇背後所承擔的後果。



吳昆財強調，當大陸要丟掉幻想，掄起袖子準備戰鬥之時，根本不在乎台灣年輕人了，年輕人能接受大陸當然好，但不能接受也是你家的事情，因為往後台灣方面講什麼，如果大陸都不在乎，那真的什麼都沒有了。