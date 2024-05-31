曾冠球：民進黨動員學生　能載舟也能覆舟

曾冠球。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）“立法院”之前審查“國會”改革法案，“立院”周圍號召上萬人包圍，其中有許多學生。台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球接受中評社訪問分析，這次包圍活動與2014年太陽花學運不太一樣。這次訴求學生內部產生內鬨，有些人認為要善盡監督，有人認為是“國會”擴權；但太陽花學運目標都是反服貿。因此，若民進黨未來執政出現學生無法接受的狀況，學生也會跳出來反民進黨，這是民進黨號召學生要承擔的風險。



曾冠球，政治大學公共行政博士，台灣師範大學公領系專任教授，數位治理研究中心兼任研究員。研究專長是公共管理、數位治理。



曾冠球舉例說明，接下來廢除“監察院”，“考試院”可能成為議題，民進黨可否順勢提出廢除“監察院”？這是照妖鏡。就像“國會”改革議題，學生站出來抗議，但學生內部有分歧，到底是善盡監督？還是“國會”擴權？這是有爭議，這次這場被稱為“青鳥運動”是有弔詭的地方。因此，反對力道沒有這麼強。



他表示，民進黨可能現在不想廢除“監察院”，但是民眾黨“立委”黃國昌已經提了，就必須要攤開來講說。這個議題國民黨內部會有爭議，民進黨可以利用這個機會讓國民黨矛盾，但是民進黨可能盤算執政之後，不想優先處理這件事，民進黨現在也沒有統一戰線。上台前主張要廢除“監察院”，但是執政後又不廢，“到時候學生可能又跑出來質疑民進黨，這不是以前民進黨主張嗎？學生可能會逼民進黨表態”。



曾冠球強調，而且這些主張都是民進黨過去所說，希望五權分立變成三權。民進黨一次、兩次都言行不一，學生當然會質疑，最後青年票又沒有了，又被民眾黨吸走，那黃國昌又成為正義使者。



民進黨未來常常號召遊行，對年輕選票會有增加？曾冠球認為，學生、年輕人有主體性，容易義憤填膺、有正義感，“水能載舟亦能覆舟”，學生也可能轉為支持國民黨或是民眾黨。

