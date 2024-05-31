手機監控疑雲？NCC、“數發部”下周報告

國民黨交通委員會召委陳雪生。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／民進黨政策會執行長王義川運用手機監控群眾活動疑雲，引發輿論震撼。“立法院”交通委員會為釐清真相，已於6月3日排定專題報告，邀請通訊傳播委員會（NCC）、“數發部”、中華電信等單位來“立院”說明。中國國民黨交通委員會召委陳雪生特別點名中華電信，直言應該講清楚，基地台資料為何外洩？政府有無介入？陳質疑，倘若民進黨掌握這些情資，等於掌握票源，“誰還跟你選不公平的選舉”？



國民黨“立委”許宇甄揭露，24日“立院”表決晚上，“立法院”區內有台灣電信公司訊號強波車，民進黨是否用這台車蒐集“立院”周邊使用者數據？民進黨動用國家機器，比當年美國總統尼克森（Richard Nixon）水門案還要嚴重，賴清德應出面說清楚。



台灣人權促進會昨指出，手機的位置資料能透露個人或群體的政治傾向、宗教、性傾向、興趣與社交圈。即使去除姓名、門號，仍然能從位置軌跡，判定個人住處、工作地，推定職業、常聚集的群體。更別提若單純作為交通流量統計分析，理應只需要人流的總數，而不需要其餘諸如性別、年齡等結合基地台位置與電信使用者資料而來的人口屬性資料。



因此，台權會認為，王義川言論內容中所指涉的位置資料分析，已涉及個資目的外利用，建請電信主管機關、數位廣告與行銷業者的主管機關、政黨，應釐清及說明包含手機信令分析、基地台位置分析、Beacon室內定位等資料蒐用現況，檢視其已否落實消費者的知情同意與退出權利。

