陸機更逼近台北市　台退將：目標是澎湖

3架疑似蘇愷-30進入台灣北部應變區，距離台北市衹有20餘海浬。（台“國防部”提供） 中評社台北5月31日電／大陸29日再度出動大批機艦對台發動“聯合戰備警巡”，台軍方發布解放軍在台海周邊海空域動態，從29日上午6時起至30日上午6時為止，總共偵獲大陸軍機38架次，8艘大陸軍艦以及4艘大陸海警船。其中有3架疑似蘇愷－30飛機進入台灣北部應變區，最近僅距基隆39浬，距離台北市更衹有20餘海浬。退役少將栗正傑認為，解放軍的目標很明顯是針對澎湖。



栗正傑30日在中天《頭條開講》節目中表示，這次有幾點跟以往不一樣，以前衹有大陸軍機越過“中線”擾台，這次還有大陸軍艦、海警船，提高到灰色作戰等級。未來一旦封鎖台灣，第一道一定是使用海警船。貨輪、商船或郵輪，若要進入台灣，就登船檢查。海警船的政治意義，等於沒收台灣海峽，當作大陸的內海。



栗正傑接著表示，大陸軍艦當然是掩護它的海警船，實施執法動作，有軍艦在最後面做第二線掩護，大陸軍艦威脅性比軍機還嚴重。



栗正傑指出，大陸軍艦054是飛彈巡防艦，大小跟成功級差不多大，大約4000噸。但是它攜帶的飛彈很多顆，擁有32具垂發系統，粹然對台灣發起攻擊或者將台灣海軍封鎖在港口裡面，這種軍艦的威脅性比軍機還要大。



栗正傑更點出，這次大陸軍機距離台北20海浬，台灣空軍完全沒有時間反應。他們的目標很明顯是針對澎湖，一旦澎湖被拿下，對台灣的威脅非常大。