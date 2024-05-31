青鳥抗爭為何沒衝？吳子嘉：美怕陸由演轉戰

吳子嘉（左）。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北5月31日電／“立法院”會28日三讀修正通過“立法院”職權行使法部分條文，親綠團體聚集“立院”場外抗議，號稱“青鳥行動”，最後並沒有衝。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉與前主委郭正亮紛紛表示，美國參眾議會希望台灣要冷卻，民眾若衝進“立院”，造成台灣社會動盪。美國也憂心中國大陸軍演會從演轉戰。



吳子嘉指出，美國聯邦眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）勸台灣不要鬧事，是因為全美都在討論，他怕你現在民進黨的人衝進“立法院”，發生衝突的情況，23日、24日兩天的大陸演習，美國有人在猜會從演轉戰。所以美國人說一定要冷靜，主要原因是美國輿論的方式，聲量太高，所以參眾議會希望我們台灣要冷卻、盡量保持正常。



針對美國聯邦眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）也對青鳥行動表示，各政黨彼此尊重、和平對話解決分歧的憲政治理。吳子嘉30日在政論節目《董事長開講》中表示，民眾群聚、攻佔“立法院”這事情，為什麼青鳥不飛進“立法院”？



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉認為，最近一個禮拜以來，美國的新聞一直大量在報導台灣新聞，就是中共要侵台，是民間在討論這個事情。他怕你現在民進黨的人衝進“立法院”，發生衝突的情況，23日、24日兩天的中共演習，美國有人在猜會從演轉戰，連這個都想到了，我嚇一跳欸！

