百項ECFA減稅中止　傅崐萁籲賴讓兩岸回春

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月31日電（記者 楊騰凱）大陸財政部今日宣布，對於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，ECFA一直是兩岸經濟往來的重要指標，希望ECFA可以繼續推動下去，國民黨迫切希望賴清德可以讓兩岸回春。



大陸國台辦發言人陳斌華今日表示，大陸國務院關稅稅則委員會發布公告，決定自6月15日起，對原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。



陳斌華指出，長期以來，台灣當局單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於“逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘”的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。



國民黨今日上午舉行黨團大會，傅崐萁於會前受訪。



傅崐萁表示，對於兩岸關係的發展，我們迫切希望賴清德可以讓兩岸回春，兩岸的觀光團客與自由行，這一塊絕對不能放掉。台灣的百工百業都希望安定、幸福、繁榮發展，兩岸關係的和平非常重要。



傅崐萁指出，對於ECFA能不能繼續推動，這也關係到台灣未來發展的穩定。ECFA一直是兩岸經濟往來的重要指標，我們希望能持續推動下去，彼此善意的互動能夠讓摩擦減少，也能讓經貿持續發展，對的事情我們會堅守到底。