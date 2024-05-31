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中評鏡頭：藍委質詢著正裝 男帥女美
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2024-05-31 11:32:31
左起藍委黃健豪、牛煦庭、徐巧芯、葛如鈞、柯志恩。（中評社 楊騰凱攝）
中評社台北5月31日電（記者 楊騰凱）朝野為了“國會”改革法案”審查，歷經兩周的劍拔弩張，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在三讀通過法案當天宣布，31日“行政院長”卓榮泰首度到“立法院”進行施政報告並備詢，他希望“立委”們都著正裝出席。今日國民黨“立委”們不分男女都呼應韓國瑜的要求穿上正裝，男藍委西裝筆挺，女藍委也穿著亮麗套裝，男帥女美出席“立法院”院會，今日“立委”的穿著也成為媒體追逐焦點。
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