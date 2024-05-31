手機門！柯文哲怒轟民進黨統治警總復辟

民眾黨主席柯文哲與白委黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）“王義川風暴”引發外界質疑民進黨藉執政權力監控民眾手機訊號。台灣民眾黨主席柯文哲31日火大痛批，沒想到在民進黨統治下的台灣，警總復辟！三大電信公司都說沒有賣電信資料給王義川，肯定是用不當手段拿到民眾個資，台灣詐騙這麼多，不就是個資外洩嗎？王義川就是一個活生生的例子，民眾黨一定要提出嚴重抗議！



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，跟民眾黨519活動在民進黨樓下那些“小草”的基地台訊號比起來是不同人，與之前太陽花群眾有沒有重復等。王義川事後並稱，透過手機訊號取得人流特性分析，是商業市場進行活動調查的基本方法，過去台北燈會也有進行大數據分析。而中國國民黨台北市長蔣萬安則強調，取得資訊都是去識別化，只能知道人數跟人次。



柯文哲31日赴台灣民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，並在會後召開時事聯訪記者會，回應媒體提問。民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、吳春城陪同出席。記者會現場，民眾黨也投影綠色為底的“監控人民侵害人權，民進黨警總復辟”文宣，王義川說溜嘴，讓藍白撿到槍猛批。

