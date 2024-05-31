去年422萬台人遊日　衹有92萬日人遊台

第15屆台日觀光高峰會議31日在高雄展開，正式討論前進行大合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）第15屆台日觀光高峰會議31日在高雄舉行，共有台、日的官方、民間團體、及觀光產業代表等超過200人參加。台日觀光去年逆差達4.5倍，嚴重失衡。雖然台日各為入境的第二大客源市場，但比較疫情前後，台灣旅客赴日恢復達86%，日本旅客訪台卻僅恢復4成。如何促進台日雙方更穩定、平衡的觀光交流與永續發展，成為這次的關鍵議題。



根據台灣觀光署統計，2023年日本為台灣旅客最愛造訪的國家，共有422.5萬人次赴日觀光；不過，同年日本旅客訪台人次共計92.8萬人次，台、日旅客互訪人數相差達4.5倍，可以說嚴重失衡。



2023年台灣入境的客源市場，第一是香港、第二為日本，第三是韓國。日本入境客源市場，第一為韓國，第二是台灣，第三是中國大陸。以排序來看，台、日的入境客源市場互為第二。



另外，若再比較台、日互訪旅客人數在疫前疫後恢復情形，2023年台灣赴日旅遊人數與2019年相比已恢復86%；但2023年日本赴台旅遊人數與2019年相比，僅恢復4成。日本赴台旅遊人數仍有相當大的成長空間。

