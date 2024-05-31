ECFA攸關民生　許淑華盼兩岸釋善意

南投縣長許淑華受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月31日電（記者 楊騰凱）大陸財政部今日宣布，對於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。對此，中國國民黨南投縣長許淑華表示，我們不放棄任何市場，兩岸應該要互相釋出善意希望雙方都能從民生角度思考，這攸關百姓生計。



“第四屆南投巧克力咖啡節”6月8日舉行，許淑華今日在“立法院”先行舉辦分享會，包括“立法院長”韓國瑜等超過20位藍委到場力挺，許淑華於會後受訪。



大陸方面決定自6月15日起，對原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，會不會擔心未來影響台灣地方產業發展？



許淑華表示，這是大家非常關注的，以我們南投縣來說，農業與觀光是我們的兩大命脈，當然我們會積極就正常的貿易管道，盡快打開農產品市場，當然大陸也是銷售市場，除了大陸之外，南投縣府也很積極推廣外銷到其他國家，不放棄任何市場是我們的目標，縣府會努力開發，讓我們農特產品有更好的管道。



會不會期待兩岸要互相釋出善意？



許淑華指出，當然，很多觀光業者也都表達，希望兩邊的互訪、交流，以及旅遊人數都要不斷提高。其實觀光與農業都是沒有政治性的議題，應該最不會受到干擾才對，我們希望兩邊可以盡量從民生議題來思考，這也攸關百姓的生計，希望民生議題不要受到干擾，兩邊的政府可以從這個角度思考，如果有方案、示範計劃，我們地方政府都願意配合。



去年7月中旬，許淑華曾以南投縣長身分率團赴浙江參加第十五屆“西湖·日月潭兩湖論壇”和2023“海峽兩岸鄉村發展論壇”。7月19日許淑華率團參加浙江省湖州市“2023海峽兩岸鄉村發展論壇”，許淑華除推薦南投豐富的自然景觀和旅遊，並由南投縣農會總幹事曾明瑞和當地企業簽下新台幣5億8千萬元農產採購合約，成功行銷南投。