綠議員逼簽藐視議會法案　張善政有條件簽署

張善政今日在桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月31日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日市政總質詢，多位民進黨桃園市議員拿出預先準備好的藐視議會法案承諾書大型紙板，要求張善政簽署，張原先認為內容不夠完整，婉拒簽名，後在綠營備註“不違反現有法令”、“尊重議會決議”2項但書後，張才願意在承諾書上簽名。



桃園市議會今日舉行第3屆第3次定期會第44次會議，多位民進黨桃園市議員拿出預先準備好的藐視議會法案承諾書大型紙板，上面寫著“我是桃園市長張善政，‘國會′改革、議會也要改革，我支持桃園市議會推動藐視議會法案。桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳述、應出席而未出席等。”當場要求張善政簽下承諾書。張原認為內容不夠完整，婉拒簽名，後要求在承諾書上備註“不違反現有法令”、“尊重議會決議”2項但書後，張才願意有條件簽署。



民進黨桃園市議會黨團隨後召開記者會，總召林志強表示，他肯定張善政支持議會改革，但是連他自己都對於“藐視議會”、“反質詢”等定義都有疑慮，也就證明“立法院”的立法十分粗糙。未來桃園市議會訂定相關法案時，也請市長支持。



副總召彭俊豪指出，既然張善政支持“中央”立法“國會”擴權。市府藐視議會的行為也都需要受到法令約束，請市長支持議會改革法案。幹事長陳雅倫提到，“藐視議會法案”就是“用國民黨的魔法對付國民黨”，過去市府藐視議會案例層出不窮，未來市府官員拒絕索資、反質詢、虛偽陳述時，議會就會依藐視議會法案處罰。



張善政會後接受媒體聯訪表示，他簽署承諾書有2個前提，第一是法案必須是議會全體通過的決議，其次是通過的內容不能違反現有法律。他說，過去有些議員索取資料無法提供，主因涉及個資問題，議會若要推藐視議會法案，也不能叫市府違法，因此他不是針對民進黨，只要是整個議會決議通過的內容，市府天經地義都要配合。