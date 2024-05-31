客家八音戲曲推廣中心　苗栗邀旅遊業踩線

踩線團一行30多人來訪，苗栗縣長鍾東錦到場歡迎並合影。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗5月31日電／“台灣客家八音戲曲推廣中心”去年底正式對外營運，苗栗縣政府文化觀光局30日邀請台灣境內旅行團一行30多人前來踩線，欣賞客家戲曲展演，品嘗道地客家美食。無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場歡迎，並期望旅行業者帶來更多遊客，體驗精彩的客家傳統表演藝術與客家文化。



為讓更多遊客認識客庄風情及帶動苗栗觀光發展，縣府安排台灣旅行國民旅遊發展協會、中華兩岸旅遊產學發展協會、中華兩岸旅行協會及中國旅行商業同業公會等旅行業者，到苗栗進行三日遊，造訪泰安溫泉、客家圓樓、蘆竹湳古厝、蘇維拉園區等地，其中位於“客家圓樓”轉型為“台灣客家八音戲曲推廣中心”，讓這批台灣國旅同業印象深刻，並對現場所帶來的八音戲曲演出驚艷不已，紛紛與表演者合照。



前來踩線的旅遊業者表示，台灣客家八音戲曲推廣中心有其獨特的客家文化特色，戲服體驗、傳統戲曲各項手作活動，可以和旅客有很好的互動。若做好相關配套措施，值得遊客前來深度旅遊。



縣長鍾東錦指出，苗栗縣因為地理位置適中，觀光資源豐富，縣府更是積極建立客庄國際觀光品牌，感謝旅行業者協助帶動。今年端午節3天連假，苗栗縣旅宿訂房率排名全台第1，未來縣府將積極輔導業者蓋飯店，預計近4年可提供約500間房。希望旅行業者持續協助行銷苗栗縣的景致風光，引進遊客帶動觀光發展。



“台灣客家八音戲曲推廣中心”於去年11月29日正式對外營運，以推動及保存客家傳統八音戲曲為使命。除了傳統客家戲曲展覽外，還有八音戲曲表演、名角示範演繹、戲服體驗及傳統戲曲頭套手作體驗教學等，可以說是“客家文旅新地標”。營運時間為上午九點至下午五點，週二公休。目前免收門票，歡迎遊客前來感受客家文化及戲曲之美。

