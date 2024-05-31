陳亭妃等30名綠委連署提案修憲廢考監兩院

綠委陳亭妃提案廢除考試院與監察院。（照片：陳亭妃辦公室提供） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）賴清德今天提名“考試院”正副院長與委員等，咨文將送達“立法院”。民進黨“正國會”“立委”陳亭妃今天發出新聞稿指出，她從第8屆起就提案希望廢除“考試院”與“監察院”，今天再次提出廢除考、監兩院的“修憲”案，希望“立法院長”韓國瑜能夠成立“修憲”委員會，不要再阻擋！



根據陳亭妃提供的提案，加上提案人約30名綠委連署。



陳亭妃說，近期藍白一直揚言廢除“監察院”，讓奇怪的“四權分立”的概念浮上檯面。她早在第8屆、第9屆以及第10屆都不斷提案“修憲”案，廢除“考試院”與“監察院”，就是為瞭解決台灣憲政體制，造成各院之間權責混亂重疊的問題。



她表示，結果當時的國民黨卻不斷阻擋，讓廢考監的“修憲”案，永遠都只能停留在“修憲”委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。



陳亭妃表示，再次提出廢除考監的“修憲”案，希望韓國瑜能夠成立“修憲委員會”，不要再阻擋。



根據“憲法”增修條明定，“憲法”之修改，須經“立法院”“立法委員”四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出“憲法”修正案，並於公告半年後，經“中華民國”自由地區選舉人投票復決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。