綠硬塞台南幫任北市警局長　蔣萬安不開心

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／“警政署”昨晚發布台北市警察局長人事，由“警政署”副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢時首度表達態度，認為未來應該建立一個機制，不是像現在“有溝沒有通、有聽沒有到”。



對於“內政部”硬塞人事的紛擾，國民黨議員柳采葳指出，李西河曾跟賴清德共事很長時間，被認為是“血統純正台南幫”，且“中央”給名單卻不尊重地方政府想法，大可以直接欽點人選就好。



蔣萬安則屬意由方仰寧出任台北市警察局長。方曾歷任台北市政府警察局中正第一分局長、台北市政府警察局主任秘書及副局長，更處理過包括太陽花學運等在內大型群眾運動，對台北市比較瞭解。



據指出，“內政部長”劉世芳27日曾就台北市警局長人事致電中國國民黨台北市長蔣萬安，探詢是否有屬意人選，過程中蔣請“中央”先開出名單以及相關資料，當天“內政部”就給方仰寧、李西河兩個人的名單；隔天劉世芳再與蔣萬安通電話，得到方仰寧的答案後，劉此時卻硬推，“李西河怎麼樣”？而蔣則明確表明包括對人選與制度的態度，甚至再傳簡訊，以文字向劉表達完整、明確立場，但仍無法扭轉結果。



《中時新聞網》報導，針對張榮興升任“警政署長”後留下的台北市長警局長職缺，劉世芳27日打電話給蔣萬安詢問屬意人選，當時蔣萬安是希望“中央”提人選與背景，讓他進行圈選，雙方很快達成共識，“內政部”提供名單和背景資料後，給台北市一天的時間研究。隨後就給出方仰寧、李西河這2個人。



隔天劉世芳再打電話想瞭解結果，蔣萬安給了方仰寧的答案，結果劉卻追問，“李西河怎麼樣”？劉世芳的態度，讓蔣萬安覺得，明明說好要讓他圈選，但為什麼又要推銷另一個人？感覺已經有既定立場，他說明選擇方仰寧，主要就是考量對台北市，包括治安與交通的熟悉度，符合他開出的“三條件”，劉則是回說，“知道了”！



明明之前的共識就是“內政部”提名單讓蔣萬安圈選，但圈選之後的結果“內政部”卻不想埋單，這讓蔣萬安無法諒解。隨後，為表達明確立場，蔣萬安還傳了簡訊，把電話中表達的想法透過文字化完整呈現，希望讓劉世芳能再審慎思考。之後兩人雖然沒有再聯絡，但也有包括張榮興等人居中溝通協調，就是希望促成李西河出線。只是蔣萬安始終不為所動，因此拖到30日傍晚，“警政署”確定由李西河出任台北市警察局長。