許高慶：旅遊交流能避戰　不解禁團令就抗爭

台灣國際觀光旅遊救援服務協會創會理事長許高慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）兩岸觀光交流陷入僵局，台官方決定6月如期重啟赴陸觀光“禁團令”。從事觀光業逾50年的台灣國際觀光旅遊救援服務協會創會理事長許高慶向中評社表示，很沒道理，大陸沒有不讓台灣人去，為何台灣要限制自己人？若不全面開放兩岸旅遊，那就會走上街頭抗爭，請政府要重視，兩岸旅遊是最好的，可保和平、避免戰爭。



賴清德31日赴台北市世貿一館出席2024 TTE台北旅展開幕式，旅遊業者、各公會理事長都到場。許高慶會後接受中評社訪問表示，本來就該解除禁團令，政府一下說3月要解禁、一下又恢復6月起啟動禁團令，只是開個小門說6月1日前招攬的團如期可如期出團，業者仍是非常不滿意。



許高慶說，希望政府趕快全面開放，這樣很沒道理，台灣應該要有誠意，大陸都沒限制台灣人不能去，台灣幹嘛限制自己？這陣子觀光業向政府有多次請求解禁，都沒達到目的，希望政府正視，要考量觀光業可能要走上街頭抗爭。賴清德致詞都提到觀光產業是政府重要政策，那沒道理不再開放，觀光業產值相當龐大，不能被抹煞掉，他無法接受。



許高慶直言，若再不解禁開放，他們觀光公會將走上街頭，觀光業者很辛苦，政府只開小門，完全對旅遊業不公平，對觀光產業不是很支持，昨天更發生原本6月10日要到馬祖“踩線”的福州旅遊協會決定取消延後。



許高慶強調，兩岸一定要善意、和平、交流、溝通，那就要靠旅遊，旅遊是最好的交流方式，全面開放旅遊，兩岸若要發生戰爭也很困難，現在兩岸緊繃，隨時該靠民間交流去化解，這才最重要。



許高慶，就讀淡水工商觀光科即從事觀光行業，旅遊業資歷累積至今逾50年，曾任旅行商業同業公會全國聯合會秘書長14年，也曾任“國家政策研究基金會”顧問、新北市政府觀光發展諮詢委員、“教育部”產業學院計劃觀光休閒產業審查委員暨召集人等。