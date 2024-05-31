情誼深　北市府爭取先開放台北上海雙城遊

台北市觀傳局長王秋冬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）兩岸觀光交流陷入僵局，台官方決定6月如期啟動赴陸觀光“禁團令”。台北市觀光傳播局長王秋冬向中評社表示，台北市與所有旅宿業者一樣，都殷殷期盼政府早日解除禁團令、開放兩岸觀光旅遊，也請政府看能否先考量開放某些點，比如台北、上海有雙城論壇交流的情誼，那先開放台北、上海雙城旅遊試試看。



賴清德31日赴台北市世貿一館出席2024 TTE台北旅展開幕式，各界旅遊業者、理事長、縣市政府觀光局官員都到場。



王秋冬會後接受中評社訪問表示，台北市當然希望兩岸觀光開放，這對台北市民、甚至是全台灣，都是最直接、有幫助、又能活絡經濟。台北市與所有旅宿業者一樣，殷殷期盼政府早日開放觀光，兩岸交流讓觀光先行，使大家能夠更增加多多交流的機會，更讓業者有賺錢的機會。



王秋冬還說，台北、上海有雙城論壇的情誼，今年更將要做東道主，上海方來台北開會，雙城論壇將會有全方位的市政交流議題，而觀光方面，也是可有相關的雙城討論。



王秋冬強調，看中央政府能否考量先開放某些點的兩岸交流，比如有沒有可能先開放台北、上海的雙城旅遊？雙城先對開、試試看，也是個方法，有觀光業者也提出這樣的想法，因此他希望有機會，就向“中央”轉達這樣的意見。