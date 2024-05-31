堅持綠非核家園？郭智輝：核三延役依法行事

卓榮泰與郭智輝接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）中國國民黨4月24日召開“核子反應器設施延役條例草案”記者會，期望透過修法使核三廠機組延役。民進黨“立委”莊瑞雄詢問如果修法通過核三廠機組延役，要怎麼做？台“經濟部長”郭智輝答覆說，如果修法過就依法行事。



“行政院長”卓榮泰今天率“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



莊瑞雄質詢提及，從台灣整個能源政策來看，蔡英文上台以後是非核減碳，但核一跟核二都除役了，1992年李登輝核定興建核四，大家喊了幾年因為經濟發展缺電，但現在核四沒有蓋，核一、核二除役，你知道核三一號機何時要除役嗎？卓榮泰回覆，今年7月。



莊瑞雄也接著說，核三二號機是明年5月除役，都在屏東，他講明了核三會延役嗎？會如期除役嗎？



卓榮泰表示，依照現行法律核三廠經過40年使用，當初跟人民承諾，根據核管法已經超過年限5年，目前來看今年7月除役變成法定要進行的方向。



莊瑞雄詢問，如果全民用電足夠，那當然要非核家園，這又是民進黨神主牌，但是“經濟部長”郭智輝說要安全，核廢料也要安全，“經濟部”要發展經濟，但是牽扯政黨價值，他是很擔憂。賴清德好像講過除役要當戰備緊急狀況，不會馬上摧毀。而且你們都說依法，國民黨要修核管法，他們現在多數一修法律就過了。



郭智輝則說，如果修法過，就依法行事。



莊瑞雄則說，“那就麻煩了”，你們兩邊聽起來感受不一樣，那就是核三繼續用嗎？那怎麼不用核一、核二，吃我們核三夠夠嗎？



卓榮泰說，修改過程中，“立法院”可以充分討論，當地居民為主的意見，要受到慎重對待，至於到底會不會修法？修成什麼樣？現在無法預測。只要是經過程序正義修法，“行政院會”對法的內容執行，但是要有安全屏障。



莊瑞雄則說，現在狀況國民黨提修法就一定過。卓榮泰說，這就是我們的原則。