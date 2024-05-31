當著賴清德面提重啟兩岸旅遊　駱炫宏有願景

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏接受中評社訪問。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）兩岸觀光陷入僵局，台官方決定6月如期啟動赴陸觀光“禁團令”。賴清德31日赴台北市世貿一館出席2024TTE台北旅展，主辦的台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏當著賴的面提“希望循序漸進中，重啟兩岸旅遊”。駱炫宏會後向中評社表示，兩岸重啟旅遊，台灣觀光產業才能永續發展，她會繼續努力。



2024TTE台北旅展邀集各界旅遊業者、理事長、縣市政府觀光局官員到場，台北市旅行商業同業公會為主辦單位，駱炫宏在致詞時，當著賴清德的面提及，希望循序漸進中，重啟兩岸旅遊，在和平信任、務實中穩定交流。



駱炫宏於會後午宴接受中評社訪問表示，當然希望早日解除禁團令，兩岸應互相重啟旅遊，讓民間會做最好的交流，如此才能為觀光產業有永續發展，她會繼續努力。



駱炫宏也說，其實政府也是有善意，有聆聽業者心聲，協助業者朝多方面經營發展，政府、觀光業者應一起為觀光產業努力，讓台灣走向全世界、讓世界走進台灣。



駱炫宏指出，大陸是很大的觀光市場沒錯，業者與消費者，都殷殷期盼兩岸、甚至全世界能到處旅遊，此次旅展上，消費者都非常踴躍，希望趕快出國、航班增加，能夠去的地方更多簽證能更簡化。



駱炫宏，曾赴日本留學取得經濟學士，在日進修期間因打工接觸旅遊行業，1991年返台成立凱越旅行社，逐步擴張旅行業版圖，續成立名冠、六和旅行社，並推出短天數深度定點的逸歡旅遊，打響名號。去年接任台北市旅行商業同業公會理事長，是該公會創會54年來首位女性理事長。