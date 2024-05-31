洪秀柱新竹辦青年成長營　48位兩岸青年交流

由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會今日在敏實科技大學舉辦第六期青年成長營。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月31日電（記者 盧誠輝）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，今日在新竹縣敏實科技大學舉辦第六期青年成長營，共有48名兩岸青年學員報名參加，其中包括13名陸生與陸配都來報名參加，與台灣青年互相交流學習，3天2夜的營隊活動全程免費，超強的講師陣容，將帶領兩岸青年一起深入探討全球議題。



中華青雁和平教育基金會今日在新竹縣芎林鄉的敏實科技大學舉辦第六期青年成長營，3天2夜的營隊活動，將邀請包括前台大校長管中閔、國民黨前“立委”蔡正元、前中華文化總會秘書長楊渡、世新大學口語傳播學系教授游梓翔、政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、文化大學史學系教授陳立文、北一女國文老師區桂芝等人到場開講。



值得注意的是，此次青雁青年成長營共吸引13名陸生與陸配參加，其中包括來自復旦大學、華東師範大學等地來台交換學生的陸生都來報名，也有幾名陸配希望藉由活動進一步和兩岸青年進行交流，許多陸生和陸配都非常期待透過營隊與台灣青年進行交流學習。30日剛從廣州回台的洪秀柱也將全程參與，陪同兩岸青年一起學習成長。



中華青雁和平教育基金會表示，青雁青年成長營已經成為台灣針對青年有一定口碑的跨領域營隊，青年朋友可以與來自各領域的知名專家學者深入討論全球議題。課程的安排，除了每期固定安排與歷史事實、文化溯源等相關課程外，會以辯論的方式對特定主題做深入的思辨。青雁青年成長營是台灣當前少數以歷史事實為基礎、文化溯源為內涵的青年營隊，目的乃積極地協助台灣青年打開視野，並為台灣未來發展找出可行的方向。