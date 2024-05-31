新生代藍委洪孟楷質詢精彩　韓國瑜面露笑容

藍委洪孟楷質詢卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月31日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日邀請“閣揆”卓榮泰率“內閣”團隊進行施政報告並備詢，中國國民黨團書記長洪孟楷是藍軍第二位質詢的“立委”，排在總召傅崐萁之後。洪孟楷是藍軍後起之秀，剛展開第二任“立委”生涯，洪質詢時“立法院長”韓國瑜全程聚精會神聆聽，面露微笑，看似對新一代藍委相當滿意。



國民黨“立法院”黨團本屆總召為傅崐萁，洪孟楷則擔任書記長，傅崐萁已經是五任“立委”，堪稱沙場老將，洪孟楷則剛展開第二任“立委”任期，兩人搭配領軍國民黨團，有如“老將帶少帥”。洪孟楷選區是新北市第一選區，2024他以15萬票連任，得票率58.7%，15萬票也是2024全台“立委”的第一高票，後勢看漲。



今日是卓榮泰出任“閣揆”後首度到“立院”備詢，國民黨團依照慣例派出“三長”優先上陣，包括總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及首席副書記長林思銘。



洪孟楷質詢時說，卓榮泰有個稱號叫“大師兄”，請問“大師兄院長”的責任是什麼？



卓榮泰說，不敢當，他只能在這裡向“立法院”負責。



洪孟楷接著問，那台灣民主現在是死是活？韓國瑜說台灣民主有自癒的能力，自己也說民主如同生命會找到出路，但這幾次院會可以看到民進黨的“立委”頭綁布條，上面寫著“民主已死”。



卓榮泰說，台灣民主現在蓬勃發展，要走向健康的方向。



洪孟楷要求卓榮泰，是否可以要求他的施政團隊不要那麼戰狼性格，不要與民意針鋒相對？



卓榮泰說，他與每一位首長都多次談話，自己一直告訴大家，未來面對“立法院”，答覆上要秉持專業，要誠心誠意，所以他一直拜託大家誠意溝通，人民優先，他會以身作則。