台北旅展開幕　近萬人潮、正妹搶商機

燦星旅遊請來WING STARS啦啦隊女孩促銷。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）2024台北旅展31日在台北世貿一館舉行，展期將至6月3日共4天，此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，包含4大航空公司、“中央部會”與全台15縣市地方政府、50家旅行社等。開幕首日雖然是平日，但人潮已湧入近萬名，各家旅行社也請來正妹助陣，吸菁搶商機。



全球旅遊業蓬勃發展，根據“交通部”觀光署出境市場分析數據指出，2023年出境總數為1179萬5800人次，相比2022年下半年148萬人次，成長率高達695%；與疫情前2019年1710萬人次相比，恢復率約達7成。



2023年台灣民眾出境目的地第一名為日本422.5萬人次、第二名則是大陸176.1萬人次、第三名韓國95.4萬人次、第四名越南85.3萬人次、第五名泰國77.7萬人次。



台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏指出，此次旅展超越去年規模，將近800個攤位，預估此次博覽會將帶來30萬人潮，更帶動超過億萬新台幣的旅遊商機。



台北旅展現場，各家廠商公司、旅行社也請來Show Gril吸睛促銷，四大航空公司更有一字排開的空姐服務員。大批民眾不斷湧入，平日已如此，假日恐將吸引爆滿人潮。



旅展的海外單位並未見到兩岸旅遊觀光攤位，只看到香港旅遊局及台灣各縣市旅遊攤位為主，僅在一個小攤位看到金廈旅遊的宣傳。其他海外單位包含韓國觀光公社、日本“觀光局”、菲律賓觀光部、馬來西亞“觀光局”、非洲駐華經貿聯合辦事處、泰國“觀光局”台北辦事處、帛琉“觀光局”、馬里亞納“觀光局”、關島台灣辦事處等。台灣的縣市政府包括北北基桃、花蓮縣、屏東縣、南投縣、台中市、雲林縣、東部海岸國家風景區、馬祖風管處、茂林國家風景區、阿里山國家風景區等。



航空公司則包含中華航空、長榮航空、國泰航空、台灣虎航。旅行社包含可樂旅遊、五福、雙向、台鋼燦星、長汎、永信、喜鴻、鳳凰、喬瑞、易飛網、東南旅遊等。