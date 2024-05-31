切割王義川 “調查局”：絕無進行大數據分析

“調查局”。（“調查局”網站） 中評社台北5月31日電／民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目爆料，透過手機訊號定位可分析參與“青鳥行動”群眾，引發政府監控人民的疑慮。不但民進黨政府官員紛紛與王義川撇清關係，負責手機通訊監察的“法務部調查局”31日也澄清，“調查局”對於通信紀錄及通信使用者資料，都是向檢察官聲請或報請檢察官許可後向法院聲請調取票，向電信業者調取資料，強調均恪遵法令以個案聲請核發監察書或調取票後辦理通訊監察，絕無針對特定地域範圍、使用者年齡、族群進行任何大數據分析。



針對此案，北檢29日已分“他”字案偵辦，將由檢肅黑金專股檢察官羅韋淵調查，釐清是否涉有《通訊保障及監察法》、《個人資料保護法》不法情事。本案目前尚無具體涉案被告。據瞭解，檢方不排除傳喚王義川進一步說明。



“調查局”通訊監察處31日表示，“調查局”執行犯罪偵查及協助各執法機關執行通訊監察作業，係依法院或綜理國家情報工作機關首長核發之通訊監察書執行，並依《通訊保障及監察法》第16條第2項規定接受院、檢及綜理國家情報工作機關之監督。有關通信紀錄及通信使用者資料則依據同法第11-1條向檢察官聲請或報請檢察官許可後向法院聲請調取票，方得依據調取票向電信業者調取資料。



“調查局”強調，“調查局”均恪遵法令以個案聲請核發監察書或調取票後辦理通訊監察，絕無針對特定地域範圍、使用者年齡、族群進行任何大數據分析。