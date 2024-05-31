覆議“國會”改革法案　林思銘盼卓榮泰三思

藍委林思銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月31日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林思銘在31日院會上，接續前幾位國民黨“立委”的質詢，也關心最近歷經多次議會衝突才通過的“國會”改革法案。林思銘質疑卓榮泰未深入瞭解條文卻表示要提出覆議，並播放過去綠營的影片展現民進黨過去的立法程序不透明。卓榮泰表示需等正式公文來後，對照各方意見再做判斷，強調改革應兼顧透明與機密保護，並強調行政機關必須誠實答覆“立法院”質詢。



新上任的“行政院長”卓榮泰31日首次率新“內閣”成員赴“立院”報告並備詢。



林思銘接續前兩位國民黨團代表的話題與卓榮泰討論了“國會”改革的議題。林思銘強調，此次修法旨在提升“立法院”的透明度與行政立法的制衡，並澄清了外界對五個關鍵改革重點的抹黑：聽證調查權、藐視“國會”罪、“總統”的“國情報告”、人事審查權的加強，以及正副院長的記名投票。林思銘質問卓榮泰對這些改革的理解及立場，特別關注是否會提出覆議。



卓榮泰回應，雖尚未收到正式的修法公文，但已從報導中瞭解一些內容。他指出，民眾對程序正義及可能的違憲疑慮應予以重視，政府有責任解決這些疑慮。他也提到，“監察院”對聽證調查權的看法需要兼顧，強調人事同意權與調查權應有區別。



林思銘接著播放了過去民進黨在立法過程中的影片，質疑其程序正義。林思銘認為，“國會”改革法案經過多次公聽會和協商，是公開透明的立法過程，指責民進黨對其污蔑為黑箱作業是不可接受的。



卓榮泰回應說，改革應讓“國會”更具監督制衡的力量，並且他強調，行政機關必須保護“國家機密”，同時也要相信“立法委員”會謹守分際，不會洩露“國防”“外交”的秘密。對於林思銘提出的調查權範圍，卓榮泰表示需對照各方意見，詳細閱讀條文後再做出判斷。



林思銘進一步解釋，調查權僅限於特定議案相關事項，並澄清外界傳言一般民眾會被調查的傳聞。卓榮泰則反駁，法律條文認定還是不夠明確。但他也認同，官員在“立法院”質詢時應誠實回。他表示，說謊是政治人物的人格自殺，但也認為行政機關有自我保護機密的權利。



最終，卓榮泰表示，將在收到全部條文並對照各方意見後，再做出是否提出覆議的判斷。他承諾會負起憲政機關的責任，期望在詳細閱讀條文後能做出正確判斷。