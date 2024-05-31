卓榮泰：赴陸團已放寬　研擬開放陸生要對等

左起“交通部長”李孟諺、卓榮泰、陸委會主委邱垂正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月31日電（記者 楊騰凱）赴陸禁團令6月起生效，但民間希望解除，對此，“行政院長”卓榮泰今日表示，“交通部”已放寬，讓6月以前組成的舊團仍可赴陸，接下來仍會適時滾動檢討，願意在善意上堆疊。卓榮泰也說，“教育部”正在研議恢復陸生，但雙邊一定要對等。



卓榮泰今日率“內閣”團隊進行施政報告並備詢。



國民黨“立委”洪孟楷指出，本來有消息傳出赴陸禁團令6月份本來能夠解除，因為民間都期盼兩岸互動更好，今天賴清德出席台北旅展，本來大家以為禁團令有機會翻盤獲得解除，對終究還是讓觀光業者失望。外傳是“國安會”堅決反對，才沒有開放，請問“國安會”為什麼堅決反對？



卓榮泰表示，這沒有哪一個單位或哪一個部門堅決反對，這經過集體思考。



卓榮泰指出，6月1日以後，先前已經組團的可以繼續執行，我們“交通部”觀光署有朝放寬的方向來看，只要6月以前組團完成的舊團還在，我們願意個案處理，



洪孟楷追問，是否有聽到業者希望觀光歸觀光，政治政治歸政治的訴求。



卓榮泰表示，所以我們初步改變了原來的決定，恢復了舊團，我們一定適時做滾動檢討，如果每團出去都能執行，而且品質很好，我們願意在善意上堆疊。



洪孟楷表示，有多少把握明年可以恢復陸生？



卓榮泰表示，“教育部”正在研擬，雙邊一定要對等。