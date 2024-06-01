何昶鴛：陸客缺口難替代　應避免意氣用事

朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月1日電（記者 方敬為）針對兩岸觀光旅遊復甦不如預期，朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛接受中評社訪問表示，兩岸觀光基本上是卡在政治因素，若以商業角度來看，台灣觀光產業相對需要陸客，台官方原訂今年境外遊客來台目標人次1200萬，後考量陸客復甦不如預期，下修到1000萬，顯示陸客缺口難替代，她認為，台灣面對兩岸觀光要務實以對，避免意氣用事。



何昶鴛，美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士，曾任美國俄亥俄州立大學研究助理、台北捷運公司工程員等職，研究專長包括網際網路旅遊資訊研究、旅遊業電子商務、旅遊運輸行為、旅遊需求分析與預測、服務作業管理等。



兩岸觀光旅遊近年來急凍，520“賴政府”上台仍沒有破冰的跡象，先前台灣觀光業者期待“賴政府”6月份能解除台灣旅行社組團赴陸旅遊禁令，但最終仍不見轉圜，另一方面，大陸宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，第一批踩線團原預計6月10日到訪馬祖，日前也發出延期公告，後續發展值得關注。



何昶鴛表示，兩岸觀光旅遊的好壞與兩岸關係具有高度連動性，其實兩岸觀光議題等同於政治問題，當雙邊在政治上沒有共識，甚至是尖銳對立的狀態下，就難有發展的空間，這對台灣的觀光產業而言，相對吃虧，這也是最近以來，台灣的觀光業者不斷向政府呼籲，解除赴陸“禁團令”，以創造融冰的契機，可惜最終未能如願。



何昶鴛指出，以商業角度來看，兩岸的遊客市場量體規模，台灣的觀光產業相對需要陸客挹注，所以台灣政府若有心發展觀光產業，不應該加以設限，促使境外旅客來台數量最大化，才是首要目標。



她提到，台灣“交通部”本來設定今年的境外旅客來台人次目標是1200萬，但後來評估大陸遊客來台表現不如預期，下修至1000萬人次。由此可以看出，台灣難以從其他海外地區再補齊這200萬人次的缺口，代表政府也自知陸客的難以替代性，只是考量到政治因素，無法更務實的推動觀光產業發展，實在可惜。

