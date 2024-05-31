警局長人事風波　蔣萬安硬起來槓上綠議員

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安31日赴台北市議會備詢，民進黨新潮流系台北市議員許淑華、簡舒培輪番質詢蔣萬安對藐視“國會”罪與台北市警局長人選的態度，蔣萬安提高分貝並嚴正反擊，直言自己認同藐視“國會”罪。警局局長人選，“內政部”做人要有誠信、要說話算話才對。



藍白推動“國會”改革五法，日前“立法院”三讀通過，其中一法為藐視“國會”罪，內容為一、對“立委”質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。二、被質詢人除為避免“國防”、“外交”明顯立即之危害或依法應秘密之事項者並經主席同意者外，不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視“國會”之行為。另外也增訂藐視“國會”罪的刑法部分，規定公務員於“立院”聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。



許淑華質詢，蔣萬安是否認同藐視“國會”罪？人民被叫到“立院”，還要面臨繳交罰款風險，認同嗎？人民被叫到“立院”若要請律師，還要請主席同意，認同嗎？蔣萬安曾是“立委”、律師、美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士，認不認同？蔣萬安答詢，他認同、要遵守，不能反質詢、虛偽陳述，也可請“憲法”法庭大法官去“釋憲”，他都尊重。



許淑華聞後痛批，蔣萬安的法學素養不客觀，令她非常失望，就給全台灣人來看蔣萬安的法學立場態度。蔣萬安也反擊，民進黨過去執政8年也在“立院”提出有侵害人權的法案，那就提出“釋憲”啊，大家都會尊重，就讓全台灣人民來看，難道民進黨要最多數“立委”席次才是最大嗎？



另外針對民進黨“內政部長”劉世芳指派李西河為台北市警察局長，與蔣萬安槓上。簡舒培質詢，原本台北市警局長有李西河、方仰寧2名人選，知道蔣萬安比較屬意方仰寧，不過“內政部”核定指派李西河，認為較適當。其實“內政部”都是有明確依照遴選方法，難道違背蔣萬安意思就不行嗎？既然藍白都能在“立院”輾壓民意推“國會”改革五法，那蔣萬安若不服，就請國民黨去修法中央警察人員人事條例，請蔣萬安知道，警察人選與治安不是糖果、一定要如蔣意，哭哭鬧鬧認為自己被擺一道。



蔣萬安厲聲回應“那你‘內政部′就直接派啊！不需要給我2個人選，還要我選一個，你要自己決定應該就先講好！”強調“內政部”不該還說讓蔣來決議人選，應該說到做到、說話算話、做人要有誠信，“中央”、地方才能互相尊重，現在他圈選好的人選，又被“內政部”反悔，那未來誰敢相信“內政部”？既然訂好遊戲規則就別出爾反爾！



簡舒培則質詢，李西河已被核定，李的就職，蔣萬安到底還會不會出席？蔣萬安說，會，時間安排確定就會，站在全台北市治安及推動警察業務上會。