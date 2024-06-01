高雄六合夜市總幹事詹金翰盼陸客　但沒期待

六合夜市管委會總幹事詹金翰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月1日電（記者 蔣繼平）根據台“主計總處”統計全台攤販經營概況，5年來少了7.4萬攤，從業人員也少了近12萬人。六合夜市是高雄最具知名度的夜市，近年少了陸客十分冷清，六合夜市管委會總幹事詹金翰指出，解封後生意維持平淡，主要問題是客源，所以租金起不來，攤位租金水平對比過去榮景，現只剩三分之一。他認為，若能開放陸客來台，相信會加分許多；但看到這種兩岸氛圍，只能說實在無法有任何期待。



台“主計總處”29日公布“2023年攤販經營概況”，統計截至2023年6月底，全台的攤販數為23.3萬攤，相較2018年8月底減少7.4萬攤，從業人員也從約47.6萬人減至35.7萬人；官員解釋，主要受到疫情影響，使得網購、外送平台服務加速發展，且來台觀光人數減少所致。



高雄六合國際觀光夜市曾在馬英九執政時期迎來陸客，後來蔡英文執政，兩岸關係急凍、陸客雪崩式下滑，感受最深。六合夜市全長380公尺，共設有170個攤位，以小吃類型為主。



六合夜市管委會總幹事詹金翰回憶，陸客當時消費力很強，所以帶動六合夜市商業型態改變，伴手禮店、藥妝店才開始進駐，龍蝦燒烤、生蠔這些高單價商品也是陸客進來才開始有，陸客縮減後這些攤商就跑掉了，伴手禮店則全部都收光光。



後來遭遇疫情，詹金翰記得2022年有一晚下雨，最慘衹有11攤出來擺。挺過疫情後，詹金翰直言，整個攤位租金水平回不去了，以前一個攤位少說新台幣6萬到8萬元，現在剩下不到三分之一，一個攤位租金每月2萬到3萬元就不得了了。



為何租金降那麼多？詹金翰回答，就是客源沒那麼多，遊客人數雖有回籠，但是買氣不好，因為這幾年原物料都在漲，小吃都貴，以前蚵仔煎新台幣50元就吃得到，現在至少要70元才吃得到，風景區的甚至要賣到80到90元耶。