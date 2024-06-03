曾冠球：賴想守住四成選票　將繼續對抗

曾冠球。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）賴清德520上任後，綠營馬上發動群眾包圍“立法院”杯葛“國會”改革法案，未來賴是否持續朝野抗爭路線？台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球接受中評社訪問表示，賴應是評估過，不管在兩岸或是政黨互動，就算遞出橄欖枝，結果都差不多。因此，賴希望保住大選四成得票率，就職演說採強硬態度，也是希望保住這些支持者。賴做任何事都會優先考慮那四成，因為接下來2026要地方選舉，這會連帶影響賴連任，“賴擔心會有骨牌效應”。



曾冠球，政治大學公共行政博士，台灣師範大學公領系專任教授，數位治理研究中心兼任研究員。研究專長是公共管理、數位治理。



曾冠球對中評社表示，賴清德未來4年肯定會走對抗路線，賴已經說了有些東西不能被犧牲，就是“主權”不能被犧牲，這也是講給旅遊業聽的，旅遊業希望開放兩岸旅遊，但賴希望對等、尊嚴才能開放。他預料，接下這幾年重大議題會空轉，可能只著重民生、觀光旅遊、陸生學位生等，不管是對兩岸關係或是對台灣內部，賴會選擇不涉及“主權”的議題，像是學位生與觀光議題適度開放。



陳水扁也是少數執政，但試圖朝野和解，賴清德一上台卻採取激烈對抗是什麼策略？



曾冠球認為，賴陣營可能評估過，不管有沒有釋出善意結果都一樣，大陸希望兩岸交流要有九二共識，但是賴清德不可能講這幾個字。民進黨可能評估過不管就職演說怎麼說，對兩岸關係都一樣，他們可能覺得遞不遞橄欖枝差異不大。

