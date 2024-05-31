官方推6年9千億綠能投資　王鴻薇轟掏空

卓榮泰提6年9000億綠能投資，藍委王鴻薇批，又要肥了誰？（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北5月31日電／“行政院長”卓榮泰31日首赴“立法院”施政報告並備詢，拋出6年投入新台幣9000億綠能投資。中國國民黨“立委”王鴻薇31日在臉書發文怒批，“賴政府”比蔡政府更敢給，相較過去8年分8400億，果真有突破性進化，錢花下去卻面臨時不時跳電停電及年年上漲的電價，這不是掏空“國家”，什麼是掏空“國家”？



王鴻薇指出，卓榮泰首次在“立法院”報告，卻語出驚人宣誓要在2030年投入9000億的綠能投資，她質疑，“賴政府”究竟是因何原因無視過去種種綠能弊案、醜聞，也要繼續把錢投入這個錢坑，真的沒在怕，是不是底下人又餓了，會不會雲豹又要笑了？



王鴻薇批評，這次卓榮泰宣示的9000億，在時間上僅需6年，“賴政府”比蔡政府更敢給、更敢花，過去風電2兆花不夠。如果比較過去臭名遠播的前瞻、錢沾計劃，8年分8400億，果然有著突破性的進化。



王鴻薇質疑，這些錢花下去，除了時不時的斷電停電，還有每年持續上漲的電費，人民得到什麼？拿人民的納稅錢，去養肥這些綠能廠商，這不是掏空什麼是掏空“國家”？



王鴻薇警告，在野黨這次不會再讓卓榮泰與民進黨這麼好過，這些民脂民膏也由不得他們繼續亂來，台灣能源政策早就該轉彎，民進黨休想再拿反核神主牌來推綠能賺這些黑心錢，這些弊案我們會一個一個抓出來，不會讓你們好過。