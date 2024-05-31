高雄六合夜市陸客不再　伴手禮店收光光

六合夜市的路燈牌近年有更新過。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）高雄六合觀光夜市是海外觀光客來台朝聖的景點，過去也曾因陸客蜂擁而至聲名大噪，經過兩岸冰封沒了陸客、及新冠疫情衝擊後，觀察消費景氣，從攤位租金僅剩全盛期3分之一不到，即可知道“很平淡”。實際走一趟確實不再有前胸貼後背的情況，但也不至於一路看到底，就維持一般人流。



高雄六合夜市全長380公尺、共170個攤位，現以小吃類型為主。不過受到物價上漲、民眾消費力縮手影響，雖有人潮但買氣不如以往，加上客源不足影響，取而代之的東南亞旅客平均消費力不如陸客強勁，也不像過去大批陸客塞爆的榮景，六合夜市管委會總幹事詹金翰指，攤位每月租金過去可以喊到新台幣6萬以上，現在有兩萬元就不得了了。



走一趟六合夜市，海產粥、木瓜牛奶、筒仔米糕、臭豆腐、烏魚腱、海鮮粥、擔仔麵、土魠魚羹等等，這些具有高雄特色的招牌美食一樣是琳瑯滿目。觀察周遭遊客，也許因為不在人擠人，很容易發現歐美臉孔，再聽到遊客聊天或購物的口音，可以發現東南亞遊客真的很多，日、韓、香港遊客也有一部分。



至於過了8年，陸客不來加上疫情衝擊，物換星移後，伴手禮店真的都沒有在營業了，詢問鄰攤甚至說“倒了吧！疫情後就沒再開過。”也有發現一家伴手禮店的店面已換成刺青店經營。不過連鎖藥妝店仍持續營業，只是消費客變成是東南亞或台灣外地遊客。攤商也說，六合夜市有很多老攤，老攤是不會走的，會走的都是賺快錢的臨時攤。



六合國際觀光夜市，是南台灣最早的行人徒步區和國際級觀光夜市，其前身為大港埔夜市，興起於1940年代末期至1950年代初期，以高醫醫院前身的原高醫六合門診部為中心，聚集於高雄市大港埔空地上的小吃攤，名列高雄最具代表性的夜市。位於高雄新興區六合二路，鄰近高雄捷運美麗島站。