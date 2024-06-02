楊于勝語中評：美國已經無力改變台海常態

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月2日電（記者 鄭羿菲）針對中美防長5月31日在新加坡香格里拉對話會晤。台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，台灣和南海議題中美勢必會談，主權問題不容當成籌碼由外人插手，是大陸不變的立場。但即使會晤，恐怕也難有好發展，在第一島鏈外進行戰備任務訓練加上海警船的偶一就位執法，恐怕是此次“聯合利劍－2024A”鎖定的戰略目標之一，這也將成為兩岸新常態，即便美國聲援也無能為力改變。



楊于勝說，美軍已認可解放軍有突破第一島鏈的能力，尤以造艦和科技的突破和成長，讓美軍不得不在第一島鏈採取以陸制海的作戰模式。“聯合利劍－2024A”環台軍演的部分內容，已讓外界看到大陸有意演練封鎖台灣的實質能力，美軍當然有能力在全世界任何海域護航貨運船舶，但有能力與有意願是兩回事。



楊于勝認為，樂觀假設美軍願意幫台灣護航，但只要大陸船艦頂在航線上玩“碰碰船”，美軍會撞上去嗎？美軍真的願意與解放軍放手一戰嗎？挺台灣的話可以說，護航能力也有，但是否真的願意，看看甫公布的2024環太平洋軍演有沒有公開邀請台灣吧！



香格里拉對話峰會5月31日至6月2日於新加坡登場，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行雙邊會晤，這也是中美防長自2022年以來的首度面對面會晤。

