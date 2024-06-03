中評關注：賴兩岸持續對抗　支持者會跑掉？

賴清德出席台北旅展開幕式，旅遊業者紛紛要求解除赴陸禁團令。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職演說對大陸態度強硬，後續反作用力開始出現。大陸可能常態化進行環台軍演，接著又宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134項產品的關稅減讓，台灣傳統產業將受到衝擊，加上赴陸禁團令未解，觀光產業叫苦連天，這些應會讓賴清德感受到很大壓力，尤其傳產、中小企業是民進黨長期支持者，賴基於這些壓力是否可能對陸態度放軟？



賴清德就職演說“新兩國論”的論述讓大陸感到不滿，陸續在各方面出手。“賴政府”希望對等、尊嚴展開兩岸交流，6月赴陸團禁令仍維持，令旅遊業者極度不滿。



賴清德日前出席台北國際旅展開幕式，主辦單位、台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏台上致詞時，就當著賴的面希望兩岸旅遊能夠開啟，雖然沒有疾言厲色，但在致詞這樣說，賴應也感受到旅遊業的不滿心聲。活動下面還有台灣旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁輪番接受媒體訪問，也沒有給賴面子，不斷對媒體說明希望解除禁令，否則對他們旅行社非常不利。



雖然6月仍維持赴陸禁團令，但蕭博仁的說法是，已經接的團客在6月後仍可到大陸旅遊，禁令看似強硬，但面對旅遊業者哀鴻遍野、嗷嗷待哺的呼喚聲，“賴政府”不敢完全中斷，私下是放行的態度，這是兩面手法，檯面上對陸強硬，但對業者則不敢強硬禁止，私下接團仍可去大陸旅遊。“賴政府”就是在兼顧面子與旅遊業者不滿的情形下，“還在等大陸釋出能否先釋善意”，才能再進一步宣布開放禁團令。



美國眾議院外交委員會主席麥考爾率跨黨派眾議員訪台，麥考爾態度是反中，但他也提到“不能跨越紅線”，還是公開在記者會說的，不是私下與賴清德會面時的談話。麥考爾明確要來對賴清德劃下紅線，還說若如果有一天到達臨界點，在台灣未挑釁情況下，美國人民就必須面對一個非常困難的抉擇。這是否在告知“賴政府”不要挑釁？

