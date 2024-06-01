謝龍介語中評：勿讓兩岸擦槍走火　賴應慎思

國民黨“立委”謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月1日電（記者 楊騰凱）大陸5月31日宣布對潤滑油等134項台灣產品，中止適用ECFA關稅減讓。對此，中國國民黨“立委”謝龍介向中評社表示，民間都認為這是賴清德520就職演說造成的結果，賴想在衝突中尋求突破，做法激烈提高了緊張，如果賴不斷想跨越，將付出代價，盼賴慎思。



謝龍介為國民黨不分區“立委”，兼任國民黨台南市黨部主委。賴清德擔任台南市長期間，謝龍介擔任台南市議員長期監督、觀察，並熟悉賴清德大本營台南市的政情。



謝龍介表示，ECFA這些被終止關稅減讓的100多項台灣產品，大陸雖然作法很細膩，有提出一部分的商業理由，但是民間都認為是賴清德520就職演說所造成的緊張結果。



謝龍介指出，賴清德說要走蔡英文路線，但其實賴的蔡英文路線只走到5月19日，520後全部都改了，賴的講話內容顯示，他想從衝突當中尋求突破，那這種做法就有點激烈，提高了緊張。照道理說，520到現在超過10天了，也許應該要有所修正或加強論述的地方，但最後都沒有做，換句話說大陸也是觀察了一個星期，才作出部分ECFA關稅終止適用的反應。



謝龍介表示，兩岸交流的善意包括觀光、陸生，現在好像都遙不可及，但是也能感受出賴清德也想要硬的更硬，軟的更軟，可是問題是賴你有底氣讓硬的更硬嗎？然後軟的更軟，人家又是否買單？這是相對的，雙方應該要冷靜下來盡快溝通，假設賴只想聯合美日、第一島鏈來抗中，這會得不償失，受害最大的還是台灣經濟，尤其涉及ECFA早收清單的產業，以及台灣觀光業者，這對後續影響不可謂不大。

