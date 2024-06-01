湯紹成語中評：兩岸搞成這樣賴要負完全責任

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月1日電（記者 盧誠輝）大陸國務院關稅稅則委員會5月31日公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問認為，兩岸現在會搞成這樣，賴清德要負完全責任，綠以為有美國在背後撐腰，其實只是被利用而已，民進黨以卵擊石的後果，最後受苦的還是老百姓。



大陸國務院關稅稅則委員會5月31日於官網發布，關於第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，預計將自6月15日起，對原產於台灣的134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。



湯紹成表示，賴清德的520就職演說讓大陸難以接受，所以從圍台軍演到局部中止ECFA這一連串的動作，賴要負完全的責任。賴520通篇講稿只差“台獨”兩字沒出現而已，其他有關“台獨”的內容全部都出來了，這一切就是因為美國要報復中國，而賴也甘願當美國的棋子，才會導致兩岸目前的僵局。



他認為，對中國滿肚子氣的美國無處宣洩，只好拿賴清德520講稿來發洩，而賴也甘願被美國所利用，所以賴的520講稿就是美國縱容與唆使的。

