台拚觀光躍升為兆元產業　何昶鴛點出問題

朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）台“觀光署”訂定觀光業在2028年躍升“兆元產業”目標，朝陽科技大學休閒事業管理系副教授何昶鴛接受中評社訪問表示，台灣的產業發展策略，長期以來都未將觀光旅遊放首位，尤其近年著重發展半導體等科技業，導致產業人才分布不均，觀光業普遍面臨缺工問題，到現在還無解，另外發展觀光的相關投資不足，以及“中央”、地方事權分割、合作等都還需要努力。



何昶鴛，美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士，曾任美國俄亥俄州立大學研究助理、台北捷運公司工程員等職，研究專長包括網際網路旅遊資訊研究、旅遊業電子商務、旅遊運輸行為、旅遊需求分析與預測、服務作業管理等。



“觀光署長”周永暉5月30日在“行政院會”報告“拓展觀光亮點，帶動兆元產業”，提出觀光品牌引客、環島亮點捲動境內旅遊、跨域整合多元旅遊、智慧景區價值升級等四大策略，力拚2028年國際觀光客達到1400萬人次、境內旅遊2.2億人次，讓觀光產值達到兆元。



周永暉表示，今年國際來台旅客目標為1000萬人次、2億境內旅遊人次，可分別創造新台幣3600億元、5400百億元產值。今年第二季雖受花蓮地震影響目標人次，但希望第三、四季擴大來台旅客，後續並以每年增加100萬人次為目標，在2028年達到國際旅客1400萬人次。



針對台灣觀光旅遊業躍昇兆元產業願景，何昶鴛認為，需要非常努力，由於台灣長期以來的經濟發展路徑，從未以觀光旅遊業為重點，觀光業在過去3年受到疫情衝擊崩跌，可是在疫情之後，政府雖然將“交通部觀光局”升格為“觀光署”，卻也沒有真正投入發展相關產業，反而是將重點放在推進半導體、AI、晶片、資通訊等科技產業。



何昶鴛指出，台灣的產業發展失衡，也導致產業人才分布極度不均，科技業因為待遇佳，產生強大的人力磁吸效應，造成服務業大缺工的情形，包括旅宿業、餐飲業、旅遊景點商圈都有缺工問題，旅遊產業人力不足，提供的服務品質也就難以維持，當旅遊品質不佳，也會影響遊客觀感，就會造成負面循環。