社評：賴三個決策盲點　致台灣岌岌可危

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電（評論員 林淑玲）賴清德520上任迄今不到半個月，兩岸關係瀕臨爆裂，他鐵心強硬到底，連僅涉經濟、民生的赴陸觀光禁團令都不肯放，也看出民進黨政府對大陸出招束手無策。這樣繼續硬碰硬何時爆開難以逆料。



賴清德在台南市長任內，曾因與國民黨籍議長發生衝突，長達230天拒不進台南市議會，這是台灣選舉政治特例，台灣政治人物的唯一，用來觀察他強硬抗中、對撞在野黨的風格，有跡可循。然而，賴現在肩頭上的是台灣2300萬人的安全、福祉，三個決策盲點，讓他帶領下的台灣岌岌可危。



第一，賴政府現在完全是同溫層決策。



賴清德任命的高層官員只有幾種類型，包括激進獨派、民進黨人、友綠人士，簡單講就是從深綠到淺綠，所有人都在一個同溫層裡，想的事情都差不多，且不了解大陸。以520後的發展來看，大陸不滿賴就職演說，隨之進行兩天軍演、​​宣佈中止ECFA134項產品關稅減讓、大陸機艦更逼進台灣；一般台灣人會害怕，認為應阻止情勢惡化；賴政府決策圈卻只有一種做法就是對抗，認為他們可以強硬對強硬，一直抝下去。



整個賴團隊沒人對兩岸可能開戰提出警訊是很不可思議的事，但目前就是如此。他們不但強硬，還要堅壁清野，例如涉及觀光業界生計的禁團令，寧可開個小口，6月之後還可出團，安撫業者，就是不肯開大門走大路宣布取消。另外，2月發生的金門撞船事件到現在已4個月了，二具大陸漁工遺體還冰在金門不肯送他們回家。為了對抗大陸，台灣自家人的飯碗、人道都是其次了。



台灣有很多兩岸問題專家很了解大陸，他們知道台灣要如何避險，也很多人提出建言，但賴政府的同溫層就只肯一群人聚在一起取暖喊抗中口號。學者趙春山日前就曾感嘆說，他研究大陸問題一甲子，對兩岸情勢從未如此惶恐。