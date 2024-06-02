管中閔以數據打臉綠　ECFA對台非常有利

前台大校長管中閔1日到新竹“青雁成長營”以“兩岸經貿三十年與ECFA早收效益”發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月2日電（記者 盧誠輝）大陸國務院關稅稅則委員會5月31日公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓。前台大校長管中閔1日到新竹“青雁成長營”以“兩岸經貿三十年與ECFA早收效益”發表專題演講，全程以數據分析ECFA早收清單對台灣的利弊得失，來打臉民進黨政府稱ECFA是“糖衣毒藥”和“親中賣台”的謊言。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會5月31日起一連3天，在新竹縣芎林鄉的敏實科技大學舉辦第六期青年成長營，3天2夜的營隊活動，邀請包括前台大校長管中閔、國民黨前“立委”蔡正元、前中華文化總會秘書長楊渡、世新大學口語傳播學系教授游梓翔、政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、文化大學史學系教授陳立文、北一女國文老師區桂芝等人到場開講。



大陸國務院關稅稅則委員會5月31日於官網發布，關於第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，預計將自6月15日起，對原產於台灣的134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。



管中閔表示，兩岸經貿大致可分為四個時期，第一個時期是1992年到2000年的李登輝執政時期，當時大陸確立改革開放方向，台灣在1996年開始採取“戒急用忍”政策，而在2000年時大陸已成為台灣最大出口地區；第二個時期是2001年到2008年的陳水扁執政時期，當時兩岸都加入WTO（世界貿易組織），台灣從2001年採取“積極開放、有效管理”政策，到2006年採取“積極管理、有效開放”政策的轉變，而2007年台灣對大陸的出口已達1004億美元，但2008年全世界都遇到金融危機。

