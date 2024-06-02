區桂芝：108課綱不改　台將失文化根源

北一女中的國文老師區桂芝。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月2日電（記者 盧誠輝）曾因公開批評台灣108課綱中刪除顧炎武的《廉恥》，是一個無恥課綱而爆紅的台北一女中的國文老師區桂芝1日到新竹“青雁成長營”以“為什麼非革108課綱的命？”為題發表專題演講，她以5月30日到“立法院”出席公聽會後，旁聽觀眾給她的回饋為例，強調108課綱的核心問題從頭到尾就是“去中國化”，因此若再不革108課綱的命，台灣失去的將會是文化根源與心靈故鄉。



由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會5月31日起一連3天，在新竹縣芎林鄉的敏實科技大學舉辦第六期青年成長營，3天2夜的營隊活動，邀請包括前台大校長管中閔、國民黨前“立委”蔡正元、前中華文化總會秘書長楊渡、世新大學口語傳播學系教授游梓翔、政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成、文化大學史學系教授陳立文、北一女國文老師區桂芝等人到場開講。



區桂芝提到，她在出席“立法院”公聽會後收到一名旁聽觀眾給她的回饋表示，“大家都聽過三隻小豬的故事。我感覺108課綱是一個精心打造的三隻小豬的房子，不是個別存在，而是‘房中房’。”



“最外圍一層是稻草房，也就是‘學習歷程檔案’、‘素養題’，這一層最多人攻擊；中間這一層是木頭房，也就是‘必修時數’、‘考招制度’，攻到這裡的人明顯變少，但也仍有一定人數；最內一層，是最堅固的磚頭房，裡面赫然關著‘去中國化’這隻惡龍，攻到這裡的，我抬頭一看，衹有吳昆財老師、段心儀老師、區桂芝老師。”



“我要講的是，歷史教育新三自協會真的是非常特別的存在，108課綱的核心問題從頭到尾就是‘去中國化’，如果我們要對抗它，一定要節省力氣、集中攻擊。至於外面那兩層稻草房、木頭房，並不是障眼法，因為確實存在，但是已經有很多人關切，而關切‘去中國化’的衹有我們。”

