蔡正元：陸中止ECFA對台關稅減讓已算溫和

國民黨前立委蔡正元。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）大陸國務院關稅稅則委員會5月31日公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓。中國國民黨前“立委”蔡正元接受中評社訪問認為，大陸商務部去年底就已認定台灣對大陸構成貿易壁壘，所以要實施反制措施，而這次只是中止原本對台讓利的ECFA關稅減讓而已，手段已算溫和。



台灣工商協進會日前表示，根據ECFA早收清單，台灣出口大陸可享免關稅之貨品項目原有石化、機械、紡織、運輸工具及其他產品總計521項。此次陸方宣佈中止134項產品免關稅優惠，範圍遍及石化、機械、紡織及運輸工具等四大產業，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



蔡正元表示，大陸商務部去年12月就已認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，且已對大陸相關產業及企業造成負面貿易影響，並強調台灣未遵守逐步減少或消除雙方貨物貿易壁壘，不僅未逐步減少對大陸的禁止進口產品數量，還在不斷擴大禁止進口產品範圍，不符合ECFA協議內“關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，所以決定要採取措施。



他強調，大陸這次只是中止ECFA關稅減讓而已，並沒有針對特定項目對台灣加徵關稅，照道理若大陸認定台灣已構成貿易壁壘，會對台灣加徵關稅，但大陸並沒有這樣做，只是取消原本的對台讓利而已，所以手段已算相當溫和，不會有太大影響，真正有影響的是，若大陸未來不但繼續取消ECFA關稅減讓，還加徵關稅，那對台灣就會造成很大的影響。



蔡正元2日到新竹“青雁成長營”以“台灣是不是中國主權的領土？”為題發表專題演講表示，日本在1945年8月15日投降，當時由本日昭和天皇宣布接受《波茨坦公告》，以英文宣布向包括“United States（美國）、Great Britain（英國）、Soviet Union（蘇聯）、China（中國）”等4個國家投降。



他認為，因為國際法對中國的稱呼衹有一個，就是“China”，日本當時投降的對象是中國，所以當“中華民國”是中國的時候，才有權利接收台灣跟澎湖的主權，但若當“中華民國”不是中國的時候，就沒有權利接受台灣跟澎湖的主權，這是很殘酷的現實。

