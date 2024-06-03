洪秀柱語中評：台失談判籌碼 未來相當危險

國民黨前主席洪秀柱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）大陸國務院關稅稅則委員會5月31日公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問認為，賴清德520就職演說已讓台灣喪失談判籌碼，中止ECFA關稅減讓只是剛開始，未來還可能持續擴大，大陸應該還會有其他動作出現。



洪秀柱強調，賴清德“互不隸屬”的說法，根本是在自掘墳墓，賴用這樣的方式是真的愛台灣嗎？如果真的愛台灣，就不該講這樣的話，台灣已經因此喪失談判籌碼，讓她覺得相當遺憾。



台灣工商協進會日前表示，根據ECFA早收清單，台灣出口大陸可享免關稅之貨品項目原有石化、機械、紡織、運輸工具及其他產品總計521項。此次陸方宣佈中止134項產品免關稅優惠，範圍遍及石化、機械、紡織及運輸工具等四大產業，且迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



洪秀柱表示，民進黨曾說ECFA是“糖衣毒藥”，但為什麼不主動停掉？就表示ECFA早收清單對台灣是有利的，是大陸對台灣的讓利措施，而民進黨強調“有無ECFA都沒有關係”，根本就是謊言。



她指出，賴清德520就職演說講得那些話，大陸心裡當然不是滋味，大陸對台灣這麼好，賴卻還要講那麼難聽的話，所以未來大陸的動作只會越來越多，不只中止ECFA可能會繼續擴大，未來也應該還會有其他動作出現。



她說，賴清德應該要搞清楚狀況，要“修憲”才有可能兩岸互不隸屬或“一邊一國”，但只要“中華民國”的“憲法”還在，就要按照“憲法”的規定走，而兩岸統一是“憲法”規定，其他根本不用談了，除非“修憲”，但民進黨有這個膽子嗎？