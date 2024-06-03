中評鏡頭：洪秀柱為兩岸青年交流扎根

洪秀柱近年致力為兩岸青年交流扎根。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前主席洪秀柱已76歲了，以過去在政界打滾逾30年的經歷，原本可以輕鬆愜意過日子，但她始終心繫兩岸和平發展，拋下身段、不計毀譽、無怨無悔的奔走兩岸、舉辦兩岸青年成長營，為兩岸青年交流扎根，一切只是為了兩岸和平發展。



洪秀柱5月30日剛從廣州參加以“守護共同家園，共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動”返台，風塵僕僕，沒有片刻喘息，隔天就準時出現在新竹縣芎林鄉敏實科大的青雁青年成長營會場，神采奕奕的親自主持為期3天2夜的活動，臉上看不出絲毫倦容，和兩岸青年打成一片。



在由洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會舉辦的青年成長營裡，她不再是過去那個連任8屆威風凜凜的“立法委員”，也沒有過去當國民黨主席的霸氣，她總是從頭到尾親力親為的參與營隊，陪著兩岸青年一起上課、一起吃飯、一起睡覺，從2023年6月16日第一期營隊開始，歷經近1年的6期營隊都始終如一。



洪秀柱告訴中評社，她原本想每個月都舉辦一次營隊，但後來發現負擔太重，所以只好改為平均每2個月舉辦一次營隊，而學員只要繳交新台幣1千元保證金，3天2夜包吃包住，全程上完課後就退回保證金。洪秀柱說，保證金只是一個形式，兩岸青年能多交流，認識真正的中華文化與歷史事實，才是她舉辦活動的最大目的。

