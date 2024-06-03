中評關注：朝野惡鬥升溫　罷免遍地烽火

朝野對立持續升溫，未來可能罷免遍地烽火？（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）朝野因“國會”改革法案修法火拚，綠營相關團體揚言要罷免國民黨“立委”，還點名幾個險勝選區列為鎖定對象，藍軍也列出綠委名單揚言反制。加上國民黨籍基隆市長謝國樑罷免連署書破萬份，朝野惡鬥氛圍持續升溫，未來罷免將可能遍地烽火，而罷免成功後還要補選，未來勞師動眾，社會難以安穩。



“國會”改革相關法案上周三讀通過時，就有綠側翼點名要罷免“立法院長”韓國瑜，但韓是不分區，依法無法罷免。而主導“國會”改革的另外兩位委員包括民眾黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁，黃國昌也是不分區，傅崐萁在花蓮取得壓倒性多數，綠營很難撼動。



綠營側翼在“國會”改革三讀後，就在網路上流出一份鎖定罷免的藍委名單，主攻藍軍險勝選區，包括：桃園市“立委”涂權吉，當時以1229票險勝，被列為第一；被列為第二名的新北市板橋區“立委”葉元之在選舉時僅贏對手2293票；險勝對手3029票的雲林縣藍委丁學忠名列第三。另外，還有藍委游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲、黃建賓、鄭正鈐、牛煦庭、張智倫、廖先翔、李彥秀、羅廷瑋、王鴻薇、林思銘、徐巧芯、羅智強、呂玉玲、邱鎮軍、顏寬恒、黃健豪、林沛祥、馬文君等都被點名應該被罷免。



但最近網路也點名傳出反制，列出10名綠委，包括：台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷。這幾個選區綠委如果被罷免，只要藍白在補選合作，翻盤機會高。



上週五國民黨“立委”許宇甄等人提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高罷免門檻，原本要從委員會抽出逕付二讀，但藍營內部也認為太敏感，最後撤案。此修法被綠營掌握到，再度痛批國民黨，但若罷免門檻真的提高，對綠委也是有好處。一但藍綠陣營互相對險勝“立委”提出罷免，社會之間的仇恨值只會更高。

