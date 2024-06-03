中評鏡頭：療癒系貓狗雕刻展　屏東車城展出

館內大片落地窗視野遼闊，讓人感受到海港之美。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月3日電（記者 蔣繼平）位於通往恆春與墾丁的必經之地的屏東縣車城鄉“看海美術館”正在展出日本療癒系貓狗雕刻展，館內有栩栩如生的呆萌可愛貓狗雕刻作品，戶外14公尺高的充氣裝置“擁抱貓咪”，令人眼睛一亮，變成吸睛打卡景點，吸引許多遊客特地駐足欣賞。



“看海美術館”從4月20日到7月28日展出日本著名雕刻藝術家橋本美緒（Mio Hashimoto）和花房櫻（Sakura Hanafusa）的作品，以貓、狗為主題，透過寫實動物雕刻手法，以極致的技巧和深刻的觀察，將生活中最親密的夥伴轉化為精緻的藝術品。



本次展覽主題為“極度日常 屏東展”，呈現了30組78件精彩的作品，以溫暖的生活為主軸，仿佛參觀者置身於兩位藝術家的家中，感受著家門口等待著主人小狗、悠閒躺臥在沙發上的貓咪，以及在閣樓上盡情跳舞的貓咪派對，而且是免費入內參觀。



戶外則展示三組大型作品，有高達14公尺的擁抱貓咪、屋頂上悠然凝視大海的懶洋洋貓咪、以及一隻高4公尺在屋簷下躲避炙熱的太陽的黑色柴犬。美術館周邊還能夠眺望海口漁港的景致，感受海風吹拂及藝術洗禮的海口城市之美。