孫揚明：中美為台海衝突只是時間與方式問題

國民黨智庫前副執行長孫揚明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）針對賴清德520就職談話引發的效應，中國國民黨智庫“國政基金會”前副執行長孫揚明向中評社表示，美方對賴清德互不隸屬論的反應竟然是“歡迎”，可能代表美國“一中政策”已出現轉捩點。如果美方態度不變，中美因台海問題正面衝撞已是勢不可免，唯一的問題只是時間點和方式的選擇。



孫揚明，台灣政治大學外交系畢業、南華大學亞太研究所碩士，曾任《聯合報》國際新聞中心副主任，2009年任兩岸交流遠景基金會副執行長。洪秀柱擔任黨主席期間，擔任“國政基金會”副執行長，洪卸任成立中華青雁和平教育基金會，孫揚明擔任兩岸交流委員會副召集人。



賴清德就職演說稱“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”，引發台海動盪。大陸軍方隨即在23日宣布展開兩天的“聯合利劍－2024A”環台軍演，後續相關效應仍在發酵中，讓台海充滿了各種不確定性。



孫揚明接受中評社訪問表示，美國在李登輝到陳水扁執政時期，還清楚表態過“不支持台灣獨立、不支持兩個中國、不支持一中一台”，也強調“反對兩岸任一方片面改變現狀”等等。



孫揚明說，那是在美國911事件後，需要中方支持全球反恐行動；但在現今背景下，美中呈現高度戰略對抗，所以在美方表態“歡迎”賴清德的“中華民國”和中華人民共和國“互不隸屬”這種表述後，立即又補上“美國的一個中國政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀”。都可以看出美國的一中政策在不斷適應它的國家利益。

