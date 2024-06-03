中評關注：侯友宜瞄準黨魁？韓國瑜會出手？

韓國瑜日前宴請藍委。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北6月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜近來動作頻頻，包括罕見發送端午節賀卡給國民黨2千多位黨代表，並且在“立院”改革法案三讀後傳簡訊恭賀藍委，被傳布局參選黨魁。侯若搶下黨魁，很可能再戰2028，此時外界將更好奇“立法院長”韓國瑜的動向，是否也會投身黨主席改選？



侯友宜2024吞敗後回歸市政，但距離大選才過不到半年，關於侯的下一步傳言越來越多，不少媒體都披露侯有意投身明年的國民黨主席改選，目前外界的討論認為，侯搶黨魁寶座的第一個目的是，鞏固新北市副市長劉和然接棒參選2026新北市長的機會，畢竟劉缺乏全台性的知名度，若黨主席職務落入他人之手，恐不利劉接棒。



然而國民黨主席畢竟是個吃力不討好的工作，尤其國民黨黨產被凍，黨主席籌款壓力山大，加上民進黨來勢洶洶，國民黨2026縣市長選舉風險不小，一旦成績不佳，下任黨主席恐怕又會被逼退。在如此艱困的局面下，侯友宜如果還有意爭搶黨魁，那麼他心裡真正的目的很可能還是看準2028而來。



侯友宜原本與黨務保持距離，但近來有反常動作，竟然寄端午賀卡祝賀國民黨代表，更傳簡訊問候地方實力雄厚的藍委，這些舉動都讓侯有意爭主席的傳言更為繪聲繪影。



原本仍有不少人對侯參選主席一事持懷疑態度，因為參選黨主席者必須擔任過中評委或中央委員，侯長期缺乏參與黨務，本以為侯並不具參選資格，可是近期最新消息是，國民黨主席朱立倫曾聘國民黨縣市長為中評委，其中就包括侯友宜，看來侯並非不具參選主席的資格。



韓國瑜自從出任“立法院長”以來，政治聲量再度上漲，不少人都好奇韓是否可能成為國民黨2028的人選，梅開二度再戰大位。如今面對侯友宜動作頻頻，若韓國瑜還有意更上層樓，恐怕有必要為明年黨主席改選布局，甚至其他有意2028的藍營要角，例如台中市長盧秀燕，很可能都必須要為黨主席改選“動起來”。



可以注意的是，韓國瑜5月31日出手宴請藍委，這會不會是韓國瑜開始對黨魁選舉暖身的訊號？倘若韓最後決定堅守“立法院長”職務，而黨主席一職又花落侯友宜或盧秀燕，而非以“總教練”自居的朱立倫，那麼韓參戰2028的機率將會降低不少。