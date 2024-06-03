愛國者、天弓擋得住解放軍？前艦長：擋不住

台灣軍備愛國者3型飛彈。（照片：台灣軍聞社 資料照） 中評社台北6月3日電／大陸解放軍東部戰區日前在台灣周邊海域舉行“聯合利劍-2024A”軍演，針對台灣的軍備擋得住“聯合利劍”演習嗎？台灣前海軍艦長呂禮詩對此坦言，“擋不住”。他指出，無論是愛國者飛彈系統或天弓防空飛彈，15公里高的攔截，可能一次也沒有攔截，飛彈就打下來了。



呂禮詩2日在〈下班瀚你聊》節目中表示，大陸這些紅旗-9S-300都是垂直發射，可以360度接戰，不是衹有一個角度。而我們愛國者接戰是有角度的，也只能攔截這個方向 ，而它在每一個陣地的位置，是美國經過計算的。



主持人黃暐瀚問到，對岸的紅旗-9S-300是整個圓都可以防，但我們愛國者卻衹有一個角度可以，如果對方繞到台灣的東岸打過來，你就沒辦法防？



呂禮詩回應說，這就是民進黨政府從來不告訴我們的一件事，也就是美國為什麼這麼在意，現在美國的航母跑到台灣東岸 。因為大陸航母到東岸來，它的055萬噸驅逐艦也跑到東岸，055萬噸驅逐艦上面，有非常多我們所不知道的東西，例如長劍-10 ，它如果從東岸飛，我們就沒辦法。



呂禮詩更指出 ，我們現在天弓部署最多的就在花東，天弓三型也是垂直發射，但是它沒有辦法達到那個高度，就沒辦法進行第二次攔截。也就是說，我們無論是愛國者或天弓，15公里高的攔截，一次也沒有攔截，飛彈就打下來了。



主持人黃暐瀚再問到，我們目前的軍備擋得住大陸“聯合利劍”嗎？呂禮詩坦言，“擋不住”。黃暐瀚說，可能要靠特朗普？呂禮詩：“特朗普可能打出來的不是飛彈，是嘴炮”。