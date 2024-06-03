大陸防長董軍香會發警告　蔡正元：太不平常

蔡正元表示，大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉論壇演說，太不平常了。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北6月3日電／中國大陸國防部長董軍2日在新加坡舉行的香格里拉對話表示，維護國家主權和領土完整是中國大陸軍隊的神聖使命。前“立委”蔡正元2日在臉書表示，董軍的演講顯然有備而來，全程不看稿也沒有讀稿機，而且毫不客氣地說，解放軍有能力對付“台獨”，甕中捉鱉不足掛齒。蔡強調，“董軍的說法就其國防部長的身份，實在太不平常了！”



中國大陸“國防部長”董軍2日在香格里拉對話發言表示，中國的核心利益神聖不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。他也暗指美國，“有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議”。



對此，蔡正元說，大陸“國防部長”董軍在新加坡香格里拉論壇演說，很罕見的提出下列論點：



一、民進黨當局在政治上，否定一個中國的九二共識。二、民進黨當局在法理上正在修法、“修憲”、修規推進“台獨”。三、民進黨當局在歷史上正在修改各種歷史教材，否認兩岸的歷史聯結。四、民進黨當局在兩岸交往上，設置障礙阻擋兩岸人民正常交往。五、民進黨當局在軍事上，大搞以武謀獨。這些都在加緊地推進“台獨”的分裂計劃。



蔡正元分析，為什麼會出現這樣的局面？很大程度上是因為外部勢力的縱容、鼓動和支持，有個大國正在不斷的虛化、掏空一個中國的原則，歪曲事實、歪曲聯合國大會的決議，違背兩國建交鄭重的承諾，逾越不可官方交往的紅線。這種行徑嚴重的助漲“台獨”的氣燄，讓“台獨”的自我感覺不斷膨脹。



蔡正元說，這些大國的用心很清楚，就是想“以台制華”！



蔡正元認為，董軍的演講顯然有備而來，全程不看稿也沒有讀稿機，而且毫不客氣地說，解放軍有能力對付“台獨”，甕中捉鱉不足掛齒。“董軍的說法就其國防部長的身份，實在太不平常了！”