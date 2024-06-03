沒ECFA轉單美國？郭正亮：站著說話不腰疼

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／大陸宣布自6月15日起終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。中經院副院長王健全表示，政府應協助轉型分散市場，趁著與美國友好之際，爭取更緊密合作關係，謀求雙贏局面。對此說法，前“立委”郭正亮昨日在政論節目表示，沒有ECFA，可以轉單到美國？你去賣賣看，沒做過生意喊著不嫌腰疼。



郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德當然可以做部分處理，比如台灣對大陸2000多項產品禁止進口，他可以去降低貿易歧視。



《中時新聞網》報導，郭正亮指出，台灣有一些中小企業，可能會因為這樣而失去競爭力，對手可能是東南亞或韓國，他們有RCEP、中韓FTA，台灣的中小企業什麼都沒有，關稅一定比他們高。本來有ECFA，會比他們還低，但現在突然間關稅就比他們高了。



郭正亮更點出，有人講一些空想的話，稱我們可以轉單到美國，你去轉轉看？每個貿易成型，都有它內在的原因，為什麼亞洲的貿易越來越大，就在亞洲這裡賣來賣去，像日本跟韓國也有很大的貿易。說什麼賣到美國，你去賣賣看？這就叫你沒做過生意，就不要在那邊喊著不嫌腰疼。台灣現在要擔心的是，大陸找不到電子零組件替代品嗎？非賣台灣不可嗎？