手機門　中華電信董事長稱沒提供王義川資料

中華電信董事長郭水義。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）“王義川風暴”引發外界質疑民進黨藉執政權力監控民眾手機訊號，引起爭議。“立法院”交通委員會3日上午邀“數發部”、NCC、中華電信進行專題報告，一早8點半就湧入大批媒體要堵訪NCC主委陳耀祥、官股色彩濃厚的中華電信董事長郭水義，但郭面對媒體圍堵，也僅表達，我們完全沒有提供給王義川。其餘問題都未回應。



郭水義在質詢時則清楚表達，中華電信沒有提供在5月17日至24日期間，任何有關人潮分析資料。



NCC主委陳耀祥面對媒體問及民進黨政策會執行長王義川是否散布假訊息？陳耀祥說，沒有什麼散布假信息，每個名嘴的行事風格都予以尊重，但王義川要向外界說明清楚資料從何而來，他也沒辦法協助說明。民眾若有檢舉該政論節目，我們就會啟動調查看是否違反事實查證。



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，跟民眾黨519活動在民進黨樓下那些“小草”的基地台訊號比起來是不同人，與之前太陽花群眾有沒有重復等。



“立法院”交通委員會3日邀請“數發部”長黃彥男、通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、“法務部”常務次長黃謀信、個資保護委員會籌備處副主任鄭其昀及中華電信董事長郭水義就“國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益”進行專題報告。